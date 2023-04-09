الشقيري: 22 ثانية لدفع المخالفات المرورية في السعودية

أكد الإعلامي أحمد الشقيري، أن السعوديين في نعمة كبيرة، نظرًا لخروجهم من المنزل بدون محفظة.

الشقيري: نحن في نعمة بالسعودية لأننا لا نحتاج الخروج من المنزل ونحن نحمل محفظة.. ويدفع مخالفة مرورية أونلاين في 22 ثانية فقط#سين#رمضان_يجمعنا #MBC1 يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/lfdHMole9f@shugairi pic.twitter.com/xtrnrniLHu — MBC1 (@mbc1) April 9, 2023

بدون محفظة

جاء ذلك خلال حلقته اليوم ببرنامجه “سين” المذاع على قناة “MBC”، الذي عرض كيفية تنفيذ المواطنين للخدمات بشكل إلكتروني يغنيهم عن زيارة أي من مقار الوزارات، ويوفر عليهم الوقت والجهد.

وقال الشقيري “نحن في نعمة بالسعودية لأننا لا نحتاج الخروج من المنزل ونحن نحمل محفظة”، كما أجرى تجربة دفع مخالفة مرورية عليه بشكل أونلاين من ألمانيا في 22 ثانية فقط.

ولفت إلى أن هذه المئات من الخدمات المقدمة أونلاين لا يمكن تقديمها إلا مع وجود الأمن السيبراني، وهذا يعكس الجهود الكثيفة للقطاعات بالمملكة.

تطبيق نفاذ

من جانبه، أوضح الدكتور هذام بن عبدالعزيز التويجري مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا، أن منصة تطبيق “نفاذ” تعتمد على استخراج الهوية الوطنية من أبشر، على أساس أنها توصل الخدمات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى وجود 430 منصة وتطبيق في “نفاذ”.