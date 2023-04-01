الشهري يرد على داود الشريان: هل يعقل بأن الجميع ظلموه !

ردّ المذيع محمد الشهري على تصريحات الإعلامي داود الشريان خلال لقائه ببرنامج “الليوان” مع عبدالله المديفر والذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وقال الشهري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “الرجل تطرق للعديد من الأسماء والهيئات مؤكدًا أنهم كانوا السبب في إقصائه من بينهم: الوزير تركي الشبانة ومجموعة mbc وهيئة الإذاعة والتلفزيون وجميع الصحف”.

الجميع ظالم!

وأضاف الشهري أن الشريان “أكد أنه لا توجد له عداوات إلا من ثلاثة أو أربعة، ثم قام بالتهكم على بعض الأسماء الباقية التي ذكرها المديفر ومن بينها اسمي مؤكدًا حسب رأيه بأن كلامنا كله حتسي!!!! فهل يعقل بأن الجميع ظلموه وهو البريء؟”

وتابع الشهري: “عموما ما يهمني هنا هو تصحيح الجملة التي قصدني بها وهي (جبه) خلني أعلمه وش سويت له.. فللتذكير أستاذ داود وش سويت لي غير أنك وقفت وبكل قوة ضدي محابيًا أحبابك ومحاولًا كسب رضاهم سواء من أيام ال mbc أو حتى بعد انتقالك للهيئة إلا أنهم تنكروا لك مؤخرًا كعادتهم وديدنهم مع كل إعلامي سعودي فكانت النتيجة أنك خسرت الجميع”.

وتابع: “ولأننا نعيش أجواء شهر رمضان الكريم، شهر الغفران، أشهد الله ثم أشهدكم بأنني قد سامحته رغم كل ما عمله تجاهي”.

افتراء

وكان الشريان قال في برنامج الليوان أمس: “كل الكلام الذي يقوله محمد الشهري في رمضان يعلم الله أنه افتراء جاهز”.

وأضاف: “يقول حادثة ما أدري عنها أصلًا”، لافتًا “يجي شخص يشتري منك مسلسل ويروح يبثه على قناته وهو دافع للتليفزيون”.