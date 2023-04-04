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دعا لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية

الشورى يطالب مركز الأعمال الاقتصادية بخطة عمل متكاملة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
الشورى يطالب مركز الأعمال الاقتصادية بخطة عمل متكاملة
المواطن - واس

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عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

تفاصيل جلسة الشورى

وفي مستهل أعمال الجلسة طالب المجلس في قرار له المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، داعياً المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحليّ ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية .

 

حوكمة الإجراءات

كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالباً المركز في الوقت ذاته بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443 / 1444هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي .
كما أصدر المجلس قراراً آخر بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز، قدمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

وخلال اعمال الجلسة صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة, الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
فيما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوراغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

 

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