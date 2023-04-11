لقطات لهطول الأمطار على عرعر الشورى يناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع أمطار غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية البنك المركزي يعلن وصول حصة المدفوعات الإلكترونية لـ 62% وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام السديس: جاهزية مواقع الاعتكاف في الحرمين مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما 58 كجم من الحشيش مشهد نادر لسحابة هائلة على منطقة الجوف لحظة إفطار الصائمين في أولى ليالي العشر الأواخر من المسجد الحرام جاهزية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام وفق الخطة التشغيلية
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1444/1443هـ تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال التقرير، لعرضه أمام المجلس خلال الفترة القادمة.
يذكر أنَّ لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها.