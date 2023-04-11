Icon

لقطات لهطول الأمطار على عرعر Icon الشورى يناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon أمطار غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية Icon البنك المركزي يعلن وصول حصة المدفوعات الإلكترونية لـ 62% Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon السديس: جاهزية مواقع الاعتكاف في الحرمين Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما 58 كجم من الحشيش Icon مشهد نادر لسحابة هائلة على منطقة الجوف Icon لحظة إفطار الصائمين في أولى ليالي العشر الأواخر من المسجد الحرام Icon جاهزية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام وفق الخطة التشغيلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لعرضه خلال الفترة المقبلة

الشورى يناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الشورى يناقش التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1444/1443هـ تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال التقرير، لعرضه أمام المجلس خلال الفترة القادمة.

يذكر أنَّ لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
السعودية اليوم

روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

السعودية اليوم
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
تقارير

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي...

تقارير
أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى المساء

السعودية اليوم
دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا بملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

دور الأفراد في دعم السياحة محليًّا وعالميًّا...

السعودية اليوم
رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال والنصر
الرياضة

رد نهائي من بوسكيتس على عرضي الهلال...

الرياضة
لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية بعدسة “المواطن”
السعودية اليوم

لقطات لتكريم الفائزين في هاكثون المسؤولية المجتمعية...

السعودية اليوم
عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع حاد بالرقبة
السعودية اليوم

عملية لمدة ساعتين تنقذ شابًا تعرض لقطع...

السعودية اليوم
ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة المدن الصناعية
السعودية اليوم

ضم مجمع مصانع جنرال إلكتريك بالشرقية لهيئة...

السعودية اليوم