الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية

شدد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة الاهتمام بالمحتوى الإعلامي الهادف الذي يتناسب مع حرمة الشهر الكريم، والابتعاد عن طرح أي مواد إعلامية قد تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والواقعية والمصداقية.

#المسجد_الحرام | فضيلة الشيخ د.عبدالرحمن السديس: لا بد من الاهتمام بالمحتوى الإعلامي الهادف الذي يتناسب مع حرمة الشهر الكريم، والابتعاد عن طرح أي مواد إعلامية قد تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والواقعية والمصداقية.#يوم_الجمعة #قناة_القرآن_الكريم pic.twitter.com/Pr5Ef19Zt1 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 14, 2023

وقال السديس خلال خطبة آخر جمعة من رمضان في المسجد الحرام، اتقوا الله يا عباد الله، تصافحوا، وتصالحوا، وحققوا مقاصد الصيام، قولًا وعملًا، فـ رمضان فرصة لاستشعار المعاني السامية التي قصد إليها الدين الإسلامي الحنيف، مضيفًا: يتوارد في تحقيق هذه المهمة العظيمة الأسرة والمسجد والمدرسة، والمجتمع، ووسائل الإعلام، وقنوات التواصل الاجتماعي، في مراعاة لأهمية المحتوى الإعلامي الهادف الذي يتناسب مع حرمة الشهر الكريم، والتجافي عن الأطروحات المثيرة التي تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والواقعية والمصداقية، وتعمد إلى التشويش والبلبلة.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: هذه أيام شهركم تتصرم ولياليه تتقضى شاهدة بما عملتم فحيهلا بمستزيد لا يرد #الإخبارية pic.twitter.com/Ep5wvnr1cy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

الاجتهاد في العبادات

من جانب آخر، أوصى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالاجتهاد في العبادات خلال الليالي المتبقية من العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلًا الله قبول العمل وبلوغ الأمل، حيث قال: تتفيأ الأمم الإسلامية ظلال هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان، بخيراتها ونفحاتها وبركاتها، فهنيئًا للأمم بلوغ العشر الأواخر، ومبارك عليها عشرة الزهر، مضيفًا: لكن يا رعاة الله هذه أيام شهركم تنصرم، ولياليه الشريفة تنقضي، شاهدة بما عملتم، وحافظة لما أودعتم، وسرعان ما بدا لنا ثلثه الأخير، قد انصرم جله، ولم يبق إلا قليله، هذه الأيام على الكف تعد، فحي بمستزيد لا يرد، نسأل الله قبول العمل، وببلوغ الأمل.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: أيها الصائمون ازدلفوا إلى ربكم بالفرائض والنوافل فلا تزال الفرصة سانحة والتجارة رابحة لمن بدد أيام رمضان وفرقها #الإخبارية pic.twitter.com/gZAQtIi3FS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

وأكمل: أيها الصائمون ازدلفوا إلى ربكم بالفرائض والنوافل، فلا تزال الفرصة سانحة والتجارة رابحة لمن بدد أيام رمضان وفرقها.

أيام معدودات

وأردف السديس: أيها الصائمون القائمون، فيا بشراكم ويا نعماكم لهذه الأيام المباركة القلائل، ازدلفوا إلى ربكم بالفرائض والنوافل، واستدركوا ما فاتكم من الأعمال الجلائل واشهدوا جهد الوصال، بمزيد من الدعاء والاعتكاف، والاجتهاد فلا تزال الفرصة سانحة، والتجارة رابحة لمن بدد أيام رمضان وفرقها.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: الله الله بحسن الختام فالأيام معدودات والوقت قصير لا يحتمل التقصير فعليكم بالاجتهاد في الطاعات #الإخبارية pic.twitter.com/KvkkNtXUYn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

وشدد السديس على أهمية الاجتهاد في الطاعات، قائلًا: الدنيا كلها كلمحة طرف، فكيف بأيام معدودات، وكيف بالثلث الأخير منها، الوقت قصير لا يحتمل التقصير، فيا رجال الجد جدوا، رب داعٍ لا يرد، من لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد، فعليكم بالاجتهاد والتشريف، لا تخرجوا من رمضان إلا مغفورًا لكم، ولا تخرجوا منه إلا وقد أعتقت رقابكم، الله الله بحسن الختام، والأعمال بالخواتيم.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: المحاولات المتكررة بالنيل من مقدسات المسلمين بالاعتداء على المسجد الأقصى محاولة يائسة لا تزيد الأمة إلا استمساكا بحقوقها المشروعة في الحفاظ على مقدساتها #الإخبارية pic.twitter.com/QOUUklVuGt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023

المسجد الأقصى

كما ندد السديس بمحاولات الكيان الصهيوني البائسة من النيل من مقدسات المسجد الأقصى، قائلًا: هنا يندد ويستنكر بكل المحاولات المتكررة للنيل من مقدسات الأمة، واستفزاز مشاعر المسلمين، بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، واقتحام باحاته، بمحاولات بائسة لا تزيد الأمة إلا استمساكًا بحقوقها المشروعة في الحفاظ على مقدساتها، والحفاظ عن قضيتها.

أمن وأمان

كما توجه السديس بالشكر للقيادة الرشيدة لما توليه لضيوف الرحمن من خدمات وأمن وأمان، قائلًا: كما يُشاد بما ننعم به في رحاب الحرمين الشريفين من الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، وتوافر منظومة الخدمات كافة، بفضل الله، ثم ما توليه قيادة هذه البلاد المباركة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، جعله الله في موازينها.