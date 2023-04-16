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الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته
المواطن- فريق التحرير

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قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وعلماء الحرمين، ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واجب العزاء والمواساة إلى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط في وفاة شقيقته.

سائلًا الله -عز وجل- أن يرحم ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان، ويجزيهم المثوبة والأجر.

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