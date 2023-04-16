الشيخ السديس يعزي إمام وخطيب المسجد الحرام في وفاة شقيقته أمن الطرق يعثر على طفلة مفقودة بعد نسيانها من ذويها آرسنال يُفرط في الفوز ويتعادل ضد وست هام حشود غفيرة تملأ صحن الطواف رجال الداخلية يخدمون ضيوف الرحمن بكل لغات العالم إنتر ميلان يستأنف ضد عقوبة إيقاف لوكاكو وزير الخارجية يدعو البرهان ودقلو إلى العودة للاتفاق الإطاري منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي 3 أزمات داخلية تمزِّق أمريكا 4 مواطنين في قبضة الأمن لحيازتهم أقراص الإمفيتامين
قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وعلماء الحرمين، ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واجب العزاء والمواساة إلى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط في وفاة شقيقته.
سائلًا الله -عز وجل- أن يرحم ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان، ويجزيهم المثوبة والأجر.