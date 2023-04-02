الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.

دعم سخي

وأكد السديس أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميز في الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة، لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما، لافتًا النظر إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وقدم الدكتور السديس شكره لقيادة هذه البلاد المباركة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصيًا منسوبي الرئاسة ببذل الغالي والنفيس والمزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزوار والعمار والمصلين.