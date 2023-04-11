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قال تبدأ من بعد صلاة العشاء لطلوع الفجر

الشيخ السليمان يوضح موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
الشيخ السليمان يوضح موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر
المواطن- فريق التحرير

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كشف عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

بداية الليالي العشر

وأكد الشيخ عبدالسلام السليمان، عبر قناة السعودية، أن بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، من بعد صلاة العشاء، فيما يتعلق بالقيام، قائلًا: “لو أن مسافرًا جمع ما بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فيبدأ صلاة القيام من بعد أن صلى العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب”.

وأوضح أنه على المسلم أن يبدأ من بعد غياب الشمس في كل ليلة من هذه الليالي العشر، ويمارس شعائره الدينية من أدعية وأذكار، ويجتهد لأن المقصود من ذلك كله الاستفادة من هذه الأيام، لأن بها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر.

فرصة عظيمة

وأشار إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يحيي الليل إذا دخلت أيام الليالي العشر الأواخر من رمضان، وبالتالي على المسلم أن يغتنمها وأنه لا مانع من الصلاة بداية من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر.

وعن ليلة القدر، تحدث عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، أنها ليلة خير من ألف شهر، وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم- قال لنا: التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، لذلك على المسلم الاجتهاد في العشر الأواخر من أجل التقرب إلى ربه وأن يرزقه بهذه الليلة العظيمة.

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