الشيخ السليمان يوضح موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر

كشف عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، موعد بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

#فتاوى | إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان متى أبدأ؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يجيب. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/Koh885MF89 — قناة السعودية (@saudiatv) April 11, 2023

بداية الليالي العشر

وأكد الشيخ عبدالسلام السليمان، عبر قناة السعودية، أن بداية إحياء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، من بعد صلاة العشاء، فيما يتعلق بالقيام، قائلًا: “لو أن مسافرًا جمع ما بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فيبدأ صلاة القيام من بعد أن صلى العشاء ولو كان ذلك في وقت صلاة المغرب”.

وأوضح أنه على المسلم أن يبدأ من بعد غياب الشمس في كل ليلة من هذه الليالي العشر، ويمارس شعائره الدينية من أدعية وأذكار، ويجتهد لأن المقصود من ذلك كله الاستفادة من هذه الأيام، لأن بها ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر.

فرصة عظيمة

وأشار إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يحيي الليل إذا دخلت أيام الليالي العشر الأواخر من رمضان، وبالتالي على المسلم أن يغتنمها وأنه لا مانع من الصلاة بداية من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر.

وعن ليلة القدر، تحدث عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، أنها ليلة خير من ألف شهر، وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم- قال لنا: التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، لذلك على المسلم الاجتهاد في العشر الأواخر من أجل التقرب إلى ربه وأن يرزقه بهذه الليلة العظيمة.