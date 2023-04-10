الشيخ الشثري يوضح حكم قراءة أجزاء متفرقة من القرآن في التراويح

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كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم قراءة أجزاء متفرقة من القرآن الكريم في صلاة التراويح، وما يتعين على المصلي فعله في القراءة.
#فتاوى | ما حكم قراءة أجزاء متفرقة في صلاة التراويح؟ الشيخ د. سعد الشثري يوضح ذلك. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/lDtJ4Vf2SZ
— قناة السعودية (@saudiatv) April 10, 2023
وأكد الشيخ الشثري، عبر مداخلة على قناة السعودية، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ آيات القرآن الكريم في صلاة التراويح، مسلسلة ومرتبة، على وفق ما جاء النص بترتيب القرآن به.
وأكد أن النبي – صلى الله عليه وسلم- كان يعرض المصحف على سيدنا جبريل في شهر رمضان من كل عام، وفي السنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين.
وبين أنه يتعين على المصلي أن يرتب الآيات، ولا يخل بذلك، ولا يقطع الآيات لأن من أسباب مشروعية صلاة التراويح إسماع الجماعة للقرآن الكريم.