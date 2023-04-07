الشيخ العيسى: الإفراد أفضل من التعدد وأبعد عن الظلم

قال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن الصحيح هو الإفراد، وعدم التعدُّد هو الأفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

الدكتور محمد العيسى يبيّن حكم التعدد في الزواج: الصحيح الإفراد، وعدم التعدُّد هو الأفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/frLfWM6uoR — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 7, 2023

الأقرب لتحقيق العدل

وتابع خلال لقائه مع برنامج بالتي هي أحسن على قناة إم بي سي، إن الدليل على ذلك أن الإفراد هو الأقرب لتحقيق العدل، وأبعد عن الظلم أو شبهة الظلم، والمسلم يحتاط من أن يظلم أحدًا، ويلاحظ أن القرآن الكريم أوجب الإفراد عند خوفك من العدل، وفي الجانب الآخر يقول الله تعالى: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”.

وأكمل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فالإنسان يخوفه الخوف والقلق من أن يظلم أيًا من نسائه.

الدكتور محمد العيسى في وقفة مع حديث:

"… فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"

-هل يدل ذلك على استحباب التعدد؟

-هل تحصل كثرة الأمة بدون تعدُّد؟@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsISPeG#MBC1 pic.twitter.com/SPEgfeN7si — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 7, 2023

مخاطر التعدد

من جانب آخر، لفت العيسى إلى أن حديث النبي الشريف، “فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة” لا علاقة له بـ التعدد، وأن ذلك يحسب على الزواج ولو كانت واحدة والإنسان له طاقة محدودة في التربية.

واستطرد: ما الفائدة إذا كان لك عدد من الأولاد من عدة نساء، لكنك لا تستطيع القيام بما يجب من شغل من متابعة تربيتهم، ولم يذكر في الحديث تزوجوا من أجل كثرة التناسل.