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الأقرب لتحقيق العدل

الشيخ العيسى: الإفراد أفضل من التعدد وأبعد عن الظلم

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
الشيخ العيسى: الإفراد أفضل من التعدد وأبعد عن الظلم
المواطن - فريق التحرير

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قال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن الصحيح هو الإفراد، وعدم التعدُّد هو الأفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

الأقرب لتحقيق العدل

وتابع خلال لقائه مع برنامج بالتي هي أحسن على قناة إم بي سي، إن الدليل على ذلك أن الإفراد هو الأقرب لتحقيق العدل، وأبعد عن الظلم أو شبهة الظلم، والمسلم يحتاط من أن يظلم أحدًا، ويلاحظ أن القرآن الكريم أوجب الإفراد عند خوفك من العدل، وفي الجانب الآخر يقول الله تعالى: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم”.

وأكمل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فالإنسان يخوفه الخوف والقلق من أن يظلم أيًا من نسائه.

مخاطر التعدد

من جانب آخر، لفت العيسى إلى أن حديث النبي الشريف، “فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة” لا علاقة له بـ التعدد، وأن ذلك يحسب على الزواج ولو كانت واحدة والإنسان له طاقة محدودة في التربية.

واستطرد: ما الفائدة إذا كان لك عدد من الأولاد من عدة نساء، لكنك لا تستطيع القيام بما يجب من شغل من متابعة تربيتهم، ولم يذكر في الحديث تزوجوا من أجل كثرة التناسل.

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