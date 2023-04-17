الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات

كشف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، حقيقة التقارب بين المذاهب الإسلامية، والمسؤول عن النقاش العلمي داخل الاعتدال الإسلامي.

التقارب بين الثقافات

وقال العيسى خلال لقاء له مع برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة إم بي سي، إن مفهوم التقارب يكون مع الذين نختلف معهم في الدين والثقافة، وهم أتباع الأديان والثقافات الأخرى، ويكون هذا التقارب حول حصر المشتركات ومن ثم التقارب حول هذه المشتركات.

وأضاف أن التقارب لا يكون مع الذين نتفق معهم في أصل المعتقد والثقافة والمسلمون باعتدالهم هم أصل دين واحد وثقافة واحدة، واختلاف العادات في تدبير شؤون الحياة، فهذه ثقافة مجتمعات وأقاليم والتنوع فيها طبيعي ونجد ذلك في بيئة وطنية واحدة ومن منطقة لأخرى.

التقارب الديني

وأكد على أن التقارب الديني يصعب استخدامه في منطقة الاعتدال الإسلامي إلا إن كنا على قناعة أن هناك خلافًا جذريًا في الداخل الإسلامي يتعلق بأسس العقيدة والثقافة لكن يبقى النقاش العلمي داخل الاعتدال المذهبي الإسلامي.

وأوضح أنه يدخل النقاش العلمي حول بعض الموضوعات التي صنفت علميًا ضمن مسائل العقائد.