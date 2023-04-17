الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة فرحة عارمة واستقبال بالورود بعد عودة الأسير يحيى حناني بائع خضار يتجول في أحياء الخرطوم تحت زخات الرصاص الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة أئمة صلاة التراويح والتهجد ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام كسوف نادر للشمس غير مشاهد بسماء المملكة الخميس
كشف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، حقيقة التقارب بين المذاهب الإسلامية، والمسؤول عن النقاش العلمي داخل الاعتدال الإسلامي.
الدكتور محمد العيسى يكشف حقيقة:
-التقارب بين المذاهب الإسلامية
-المسؤول عن النقاش العلمي داخل الاعتدال الإسلامي@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
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— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 17, 2023
وقال العيسى خلال لقاء له مع برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة إم بي سي، إن مفهوم التقارب يكون مع الذين نختلف معهم في الدين والثقافة، وهم أتباع الأديان والثقافات الأخرى، ويكون هذا التقارب حول حصر المشتركات ومن ثم التقارب حول هذه المشتركات.
وأضاف أن التقارب لا يكون مع الذين نتفق معهم في أصل المعتقد والثقافة والمسلمون باعتدالهم هم أصل دين واحد وثقافة واحدة، واختلاف العادات في تدبير شؤون الحياة، فهذه ثقافة مجتمعات وأقاليم والتنوع فيها طبيعي ونجد ذلك في بيئة وطنية واحدة ومن منطقة لأخرى.
وأكد على أن التقارب الديني يصعب استخدامه في منطقة الاعتدال الإسلامي إلا إن كنا على قناعة أن هناك خلافًا جذريًا في الداخل الإسلامي يتعلق بأسس العقيدة والثقافة لكن يبقى النقاش العلمي داخل الاعتدال المذهبي الإسلامي.
وأوضح أنه يدخل النقاش العلمي حول بعض الموضوعات التي صنفت علميًا ضمن مسائل العقائد.