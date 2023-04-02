الشيخ العيسى: الجهلة اعتقدوا أن الحق المطلق معهم

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أنه لا يعتقد بأن عدم وجود مرجعية دينية واحدة يضر بالإسلام، بل هو من سعة الشريعة، ورحمة الله – عز وجل – بالمسلمين.

رئيس هيئة علماء المسلمين:

لا تعتقد بأن عدم وجود مرجعية دينية واحدة يضر بالإسلام.. بل هو من سعة الشريعة، ورحمة الله – عز وجل – بالمسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

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اختلاف الفتاوى واجب

وأوضح العيسى خلال لقائه ببرنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على قناة “mbc1″، أن اختلاف الفتاوى والأحكام الشرعية وارد وجائز، وفي بعض الأحيان واجب وهذا من سعة ورحمة الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه ثبت أن الفتاوى والأحكام الشرعية تختلف باختلاف ستة أمور هي اختلاف الزمان والمكان والعادات والنيات والأحيان والأشخاص، وذلك طبعًا عند الاقتضاء والإمكان وليس بمجرد التشاكي.

وأكد العيسى “لا يمكن الاعتقاد بأن عدم وجود مرجعية دينية واحدة يضر بالإسلام بل هو من سعة الشريعة ورحمة الله بالمسلمين، وقد ألف أحد تلاميذ الإمام أحمد كتابًا أسماه “الاختلاف”، فقال له الإمام غير اسمه ليكون “السعة”.

وبين أن الجهلة اعتقدوا أن الحق المطلق معهم ومن خالفهم فهو على ضلال، وضيعوا سعة الشريعة.

أهمية المرجعية الدينية

وأضاف: “أما المرجعية الدينية من جهة قدسيتها واحترام قادتها من أجل منّ الله عليهم بريادتهم الدينية في خدمة الإسلام والمسلمين ولا سيما مقدسات المسلمين فهذا شأن آخر عظيم، ولله الحمد تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة، وذلك بفضل الله عز وجل لاستحقاقها الريادي بفضل أولياء أمرها يحفظهم الله”.