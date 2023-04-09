الشيخ العيسى: مرتزقة الفكر والإعلام شوهوا الإبداع والحريات

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن مرتزقة المعرفة والفكر والإعلام شوهوا الإبداع والحريات، على الرغم من شعاراتهم الكثيرة، بأنهم يرعون الحريات والإبداع.

المرتزقة شوهوا الإبداع

ما الشعارات التي يحملها مرتزقة المعرفة والفكر والإعلام؟

وكيف شوّهوا المعاني السامية لتلك الشعارات؟

الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين @MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/h9lespmoOT — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 9, 2023

وخلال حديثه عن صناعة المحتوى الإعلامي والإعلاميين عبر استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، قال الشيخ العيسى، إن “للمعرفة والفكر والإعلام رسالة عظيمة، رسالة لسياج الأمانة والمسؤولية والشرف، وبسبب احتمالية الإخلال بالسياج الأخلاقي، نجد ما يسمى بمواثيق الشرف المهني فضلًا عن المسؤولية القانونية من أجل ضبط الأمور”.

أجندات غير أخلاقية

وأوضح أن هناك من لهم أجندات ظاهرة أو مستترة (غير أخلاقية)، وهناك من يمكن أن نطلق عليهم مُرْتَزِقَة المعرفة والفكر والإعلام، وهم كثير اليوم، ويحملون شعار الحريات والإبداع، لكنهم شوهوا الحريات والإبداع.

وأكد على أن الجميع مع الإبداع، لكن الشرع والمنطق يدعو للحريات المشروعة والمنضبطة وليس المنفلتة، “نحن ندعو للحريات المنضبطة بالقانون والمنضبطة بالشرع، وهذا يسمى بالقانون الإنساني”.