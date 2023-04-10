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حذر من الحلف بآيات الله الكونية

الشيخ العيسى يوضح الحكمة من نهي النبي عن النذر

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
الشيخ العيسى يوضح الحكمة من نهي النبي عن النذر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الحكمة من نهي النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – عن النذر.

أصل النذر حرام

وقال الشيخ العيسى في تصريحات لبرنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على قناة “MBC”، إن النذر في أصله محرم وليس مكروهًا فقط، فلا يجوز النذر من البداية، ولكن إذا نذر الشخص فعليه أن يفي به.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فجاء عنه قوله “النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل”، لافتًا إلى أن المسلم الذي نذر فقد ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به وقد يتقاعس عن ذلك فلا يؤديه.

الحلف بآيات الله

وبشأن الحكم الشرعي للحلف بآيات الله، أوضح العيسى أنه إذا كان المقصود بآيات الله هو القرآن الكريم فيجوز، لأن القرآن كلام الله وكلامه جل وعلا من صفاته سبحانه، فنقول “وبالقرآن وآيات الله وبآيات الله وعزة الله وقدرة الله”.

وحذر من الحلف بما سوى ذلك، فالحلف بالله وصفاته وأسمائه فقط، ويقول النبي ﷺ: “من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”.

وأشار “أما إذا كان المقصود بالحلف بآيات الله هو الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والليل والنجوم فلا يجوز الحلف بذلك لأنها من مخلوقات الله وليست من أسمائه وصفاته”.

ولفت إلى أن مصطلح “لعمري” لا تعد حلفًا، فلا يوجد بها أدوات القسم الثلاثة “الواو والباء والتاء”، حيث أكد بعض المحققين أن العرب استخدموها للتأكيد على الأمر.

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