الشيخ العيسى يوضح الحكمة من نهي النبي عن النذر

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كشف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الحكمة من نهي النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – عن النذر.
الحكمة من نهي النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – عن النَّذْر@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
يعرض على #Shahid
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/EYlUcra975
— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 10, 2023
وقال الشيخ العيسى في تصريحات لبرنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على قناة “MBC”، إن النذر في أصله محرم وليس مكروهًا فقط، فلا يجوز النذر من البداية، ولكن إذا نذر الشخص فعليه أن يفي به.
وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فجاء عنه قوله “النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل”، لافتًا إلى أن المسلم الذي نذر فقد ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به وقد يتقاعس عن ذلك فلا يؤديه.
وبشأن الحكم الشرعي للحلف بآيات الله، أوضح العيسى أنه إذا كان المقصود بآيات الله هو القرآن الكريم فيجوز، لأن القرآن كلام الله وكلامه جل وعلا من صفاته سبحانه، فنقول “وبالقرآن وآيات الله وبآيات الله وعزة الله وقدرة الله”.
الدكتور محمد العيسى يبيّن:
الحكم الشرعي للحلف بــ(آيات الله) بالتفصيل@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
يعرض على #Shahid
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/t6rEddNC0u
— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 10, 2023
وحذر من الحلف بما سوى ذلك، فالحلف بالله وصفاته وأسمائه فقط، ويقول النبي ﷺ: “من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”.
وأشار “أما إذا كان المقصود بالحلف بآيات الله هو الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والليل والنجوم فلا يجوز الحلف بذلك لأنها من مخلوقات الله وليست من أسمائه وصفاته”.
ولفت إلى أن مصطلح “لعمري” لا تعد حلفًا، فلا يوجد بها أدوات القسم الثلاثة “الواو والباء والتاء”، حيث أكد بعض المحققين أن العرب استخدموها للتأكيد على الأمر.