الشيخ العيسى يوضح موقف المسلم من الأديان الأخرى

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أوضح الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، موقف المسلم تجاه باقي الأديان، والحكمة من خَلْقِ الناس على هذا التنوع.
الدكتور محمد العيسى يوضح:
-موقف المسلم تجاه باقي الأديان
-الحكمة من خَلْقِ الناس على هذا التنوع@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن
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— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 14, 2023
وقال العيسى خلال لقاء له مع برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة إم بي سي، إن المسلم على يقين بعقيدته، وأنه على حق، وذلك هو الفرق الجوهري، والفارق بين المسلم وغير المسلم.
وتابع: المسلم أيضًا يؤمن بحكمة الخالق في اختلاف الناس في أديانهم، المسلم يصدق بقول الله جل وعلا، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة هود: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم).
وأكمل: الله خلق الناس بهذا التنوع بما فيهم من اختبار، واختيار، وقد أوضح الحق جل وعلا، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة إبراهيم: (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب).
وأضاف مستشهدًا بقوله تعالى في سورة سبأ: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا)، مردفًا كما ورد في قول الله تعالى في سورة فاطر: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير).