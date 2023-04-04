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أكد أنها لحظة فارقة في حياته

الشيخ باعثمان: سجدت لله عقب تكليفي بإمامة المصلين بالمسجد الحرام

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
الشيخ باعثمان: سجدت لله عقب تكليفي بإمامة المصلين بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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تذكر الشيخ الدكتور صلاح باعثمان إمام الحرم المكي، لحظة وقوفه لأول مرة في محراب الكعبة المشرفة وإمامة المصلين لصلاة التراويح، مؤكدًا أنه يوم لا ينسى في حياته.

لحظة فارقة

وأوضح الشيخ باعثمان خلال حديثه ببرنامج “محراب الحرمين” المذاع على قناة “السعودية”، أن عام 1437هـ كان هذا العام الأول الذي تشرف فيه بإمامة المصلين لصلاة التراويح بالحرم المكي، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة كانت فارقة في حياته.

وأضاف “جاءني الخبر باتصال من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بعد صلاة الظهر، حيث أخبرني بصدور الموافقة من المقام السامي على إمامة المصلين في المسجد الحرام خلال شهر رمضان”، مؤكدًا “لا يمكنني أن أصف مدى سعادتي بهذا التشريف وسجدت لله شكرًا بعد هذا النبأ”.

ولفت إلى أنه عقب ذلك عاد إلى منزله وأبلغ أسرته بالنبأ وكانت فرحة عارمة، حيث حمدوا الله وشكروه على هذا العطاء والمن.

أصعب ليلة

وعن أول ليلة يؤم فيها المصلين، وصفها الشيخ باعثمان بالقول “كانت أصعب ليلة مرت في حياتي”، مستطردًا “كنت عائدًا مع أخي فضيلة الشيخ بندر بليلة والحقيقة تهيبت لهذا الأمر قبل الصلاة ولكن شقيقي كان له الأثر في تثبيتي وتهدئتي”.

كما تذكر كلمات الشيخ صلاح الشثري قبل تقدمه للمحراب حيث قال له: “يا شيخ صلاح الآن أنت سوف تقف أمام ملايين من الناس فإذا أحسنت وأخلصت الصلاة ستكسب ثواب هؤلاء الملايين”، مؤكدًا أن كلماته كانت لها سحر على قلبه ووقعت عليه السكينة والهدوء.

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