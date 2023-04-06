الصحة العالمية تحذر من تفشي الضنك وزيكا بأوروبا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي زيكا وشيكونجونيا، فيما يعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء.
ويتخوف الخبراء، في ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعًا، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تمثل فيها تهديدا حاليًّا.
وهذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه، حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض.