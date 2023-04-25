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بعد سيطرة أحد أطراف النزاع على مختبر

الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان
المواطن - فريق التحرير

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من خطر بيولوجي كبير يهدد السودان الذي يشهد صراعًا مستمرًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، إن هناك خطرًا بيولوجيًا كبيرًا بعد سيطرة أحد طرفي الصراع في السودان على مختبر.

الحصبة والكوليرا

وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، أوضح المتحدث: أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، مما يشكل خطرًا بيولوجيًا مرتفعًا جدًا، مشيرًا إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وكشف نعمة سعيد عابد أيضا أن 459 شخصًا على الأقل قتلوا حتى الآن جراء المعارك في السودان، مضيفًا: كما أصيب 4072 شخصًا في السودان، ويُعتقد أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير.

الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان

هدنة في السودان

ما زال وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في السودان منتصف ليل الاثنين ساري المفعول حتى الآن، وهذه هي رابع محاولة لوقف القتال، الذي اندلع في 15 أبريل، ولكن الطرفين لم يلتزما بالهدنات السابقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هدنة الـ72 ساعة اتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد 48 ساعة من المفاوضات.

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