ولاية أمريكية تحظر السوشيال ميديا لمن دون 18 عامًا الصحة تحذر من استخدام السجائر الإلكترونية توخيل: أنا أول المدافعين عن ساديو ماني نادي الزمالك يتعاقد رسميًا مع أوسوريو راموس ودي ماريا أبرز الصفقات المنتظرة بدوري روشن حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي مشهد لا يصدق لمعلمين يسبحون إلى المدرسة في أفغانستان إحباط تهريب أكثر من 860 كجم من الحشيش في منفذ الوديعة حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول أسواق جدة الشعبية تنافس الحديثة في تجهيزات ومستلزمات العيد
أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار “رمضانك مفتاح”؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الابتعاد عن استخدام السجائر الإلكترونية لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولتأثيرها السلبي على صحة الجسم.
ونشرت “الصحة” عبر منصاتها الإعلامية , انفوجرافيك تضمن رسالة رمضانية موجهة إلى المجتمع نصت على (لاتظن أنني أدخل فارغاً إلى جسمك فمعي الكثير من السموم)، النيكوتين المادة السامة التي تؤثر على عمل الجسم والمواد الكيميائية المسببة بالإصابة بأمراض السرطان، وكذلك المعادن الثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص، بالإضافة إلى النكهات المتعددة مثل ثنائي الاسيتيل المرتبطة بأمراض الرئة.
وأكدت أن السجائر الإلكترونية تتسبب في الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة ، وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالتدخين.