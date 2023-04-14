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ضمن حملة رمضانك مفتاح

الصحة تحذر من استخدام السجائر الإلكترونية

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
الصحة تحذر من استخدام السجائر الإلكترونية
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار “رمضانك مفتاح”؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الابتعاد عن استخدام السجائر الإلكترونية لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولتأثيرها السلبي على صحة الجسم.

أضرار السجائر الإلكترونية

ونشرت “الصحة” عبر منصاتها الإعلامية , انفوجرافيك تضمن رسالة رمضانية موجهة إلى المجتمع نصت على (لاتظن أنني أدخل فارغاً إلى جسمك فمعي الكثير من السموم)، النيكوتين المادة السامة التي تؤثر على عمل الجسم والمواد الكيميائية المسببة بالإصابة بأمراض السرطان، وكذلك المعادن الثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص، بالإضافة إلى النكهات المتعددة مثل ثنائي الاسيتيل المرتبطة بأمراض الرئة.

انسداد رئوي

وأكدت أن السجائر الإلكترونية تتسبب في الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة ، وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالتدخين.

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