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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 822,191

الصحة: تسجيل 436 إصابةكورونا جديدة وتعافي 404

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
الصحة: تسجيل 436 إصابةكورونا جديدة وتعافي 404
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 836,878 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 404 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 822,191 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى عدد الوفيات عند 9,634 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.

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