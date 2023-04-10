4 آلاف عامل و500 مُعَدة لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام مشاهد لفيضان سد ثراد بمنطقة الباحة وظائف بـ هيئة تطوير منطقة حائل إعصار نيوزيلندا يضرب من جديد تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية لحظات من الذعر عاشها ركاب طائرة بعد انفجار إطارها شاهد.. تساقط كثيف لحبات البرد في الباحة موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق الصحة: تسجيل 436 إصابةكورونا جديدة وتعافي 404 إمام مسجد في أمريكا يتعرض للطعن أثناء الصلاة
أعلنت وارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 836,878 حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 404 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 822,191 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى عدد الوفيات عند 9,634 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.