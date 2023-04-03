الصحة تعدد فوائد الفلفل الأسود كأفضل بديل لـ الملح

نصحت وزارة الصحة باستعمال الفلفل الأسود في الطعام بدلا من الملح، لفوائده العديدة، ولتفادي أضرار الملح الصحية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في “تويتر”، بدّل الملح بالفلفل الأسود، ومن فوائده ما يلي:

فوائد الفلفل الأسود

– تعزيز صحة القلب: لاحتوائه على مركب البيبرين الذي يساعد على الحماية من الالتهابات وتنظيم ضغط الدم.

– مضاد للالتهابات: فهو يعتبر طارداً طبيعياً للبلغم ومساعداً على تفتيت المخاط وترسبات البلغم في الجهاز التنفسي بسبب نزلات البرد.