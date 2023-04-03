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يحمي من الالتهابات وينظم ضغط الدم

الصحة تعدد فوائد الفلفل الأسود كأفضل بديل لـ الملح

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
الصحة تعدد فوائد الفلفل الأسود كأفضل بديل لـ الملح
المواطن - فريق التحرير

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نصحت وزارة الصحة باستعمال الفلفل الأسود في الطعام بدلا من الملح، لفوائده العديدة، ولتفادي أضرار الملح الصحية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في “تويتر”، بدّل الملح بالفلفل الأسود، ومن فوائده ما يلي:

فوائد الفلفل الأسود

– تعزيز صحة القلب: لاحتوائه على مركب البيبرين الذي يساعد على الحماية من الالتهابات وتنظيم ضغط الدم.

– مضاد للالتهابات: فهو يعتبر طارداً طبيعياً للبلغم ومساعداً على تفتيت المخاط وترسبات البلغم في الجهاز التنفسي بسبب نزلات البرد.

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