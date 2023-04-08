الصحة تنصح بتناول أنواع من الفاكهة تقلل العطش في رمضان

نصحت وزارة الصحة بتناول فاكهتين لتقليل الشعور بالعطش في نهار شهر رمضان المبارك.

أهمية تناول الموز والتمر

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن “الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم مثل الموز والتمر، تُقلل شعورك بالعطش أثناء الصيام”.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الابتعاد عن تناول المخللات والأطعمة المملحة.