الصحة : لا تفاجئوا المعدة بالطعام الدسم صباح العيد

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دعت وزارة الصحة عبر رسائلها الصحية إلى عدم مفاجأة المعدة بالطعام الدسم مرة واحدة صباح العيد.
فيديو | الصحة تدعو إلى عدم مفاجأة المعدة بالطعام الدسم مرة واحدة صباح العيد#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/TOoazkxrXq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023
ونوهت الوزارة بضرورة الاستمرار بالتدرج في تناول إفطار العيد لتجنب التلبك وعسر الهضم، حسبما نقلت قناة الإخبارية.
وذكر أطباء أنه خلال شهر رمضان يتم برمجة المعدة والجهاز الهضمي على نظام غذائي في مواعيد ثابتة ونظام ونوعية أطعمة معنية.
وأعلنت المحكمة العليا أن اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر اليوم الجمعة.