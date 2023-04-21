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لتجنب التلبك وعسر الهضم

الصحة : لا تفاجئوا المعدة بالطعام الدسم صباح العيد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
الصحة : لا تفاجئوا المعدة بالطعام الدسم صباح العيد
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة الصحة عبر رسائلها الصحية إلى عدم مفاجأة المعدة بالطعام الدسم مرة واحدة صباح العيد.

عسر الهضم

ونوهت الوزارة بضرورة الاستمرار بالتدرج في تناول إفطار العيد لتجنب التلبك وعسر الهضم، حسبما نقلت قناة الإخبارية.

نظام غذائي

وذكر أطباء أنه خلال شهر رمضان يتم برمجة المعدة والجهاز الهضمي على نظام غذائي في مواعيد ثابتة ونظام ونوعية أطعمة معنية.

وأعلنت المحكمة العليا أن اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر اليوم الجمعة.

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