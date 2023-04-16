الصحة: 129 حالة كورونا جديدة وتعافي 281

أعلنت وارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 838,375 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 281 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 824,192 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9,637 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.