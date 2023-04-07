الصحة: 356 حالة كورونا جديدة وتعافي 391

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتعافي 391 خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات.

إجمالي الحالات

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 835.967 حالة حتى الآن، فيما تم تسجيل 391 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 820.999 حالة، فيما تظل الوفيات عند 9.333 حالة وفاة.

عدد جرعات اللقاح

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69.498.597 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

ووصل عدد المحصنين بالجرعة الأولى، 27.008.761 شخصًا، فيما وصل عدد المحصنين بالجرعة الثانية 25.404.615، أما الجرعة المعززة 15.988.861 شخصًا.

أكثر المدن

أما من حيث أكثر المدن بحسب عدد الحالات فجاءت كما يلي: