الصرامي : سلمان الفرج سيتقدم بخطاب اعتزاله الأسبوع القادم

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
كشف الإعلامي سعود الصرامي عن مفاجأة مُدوية تُفيد بأن اللاعب سلمان الفرج قائد نادي الهلال يفكر في اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.
#سعود_الصرامي | @L9arami
قائد #الهلال والمنتخب سلمان الفرج سيقدم خطاب اعتزاله لشخصية اعتبارية هلالية#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/cclwKzMiDi
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 1, 2023
وقال الصرامي في برنامج ” الديوانية” المذاع على قناة “الرياضية السعودية” : ” الفرج يفكر في الاعتزال، سيقدم خطاب اعتزاله لشخصية هلالية اعتبارية”.
وأضاف الصرامي: ” اللاعب يريد الاعتزال بسبب كثرة الإصابات ولكن تلك الشخصية الاعتبارية ستحاول إقناع اللاعب بالتراجع عن الاعتزال كون الفترة المقبلة ستكون مهمة لأزرق الرياض حيث يستعد لخوض نهائي دوري أبطال آسيا”.
وكان الهلال كشف يوم الاثنين الماضي، أن الفرج سيغيب عن مباريات الفريق لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، وذلك بعد إصابته في الحوض.
وأعلن النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت أن سلمان الفرج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته من 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني غيابه عن مواجهة النصر يوم 18 إبريل المقبل في دوري روشن، وإمكانية غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل ضد فريق أوراوا الياباني.
وكان الناقد الرياضي والإعلامي أحمد الشمراني دافع عن سلمان الفرج وذلك بعد الاتهامات التي وُجهت للاعب بأنه يتعمد الهرب من مباريات المنتخب السعودي.
وغاب الفرج عن مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام فنزويلا وبوليفيا بسبب الإصابة في منطقة الحوض.
وتحدث أحمد الشمراني عن الفرج قائلًا: ” هو أحد اللاعبين المحترمين وأعتقد أن كثرة إصاباته تكمن في وجود خلل في تركيبة جسمه، ولا أعتقد أنه يتعمد الهروب”.
وأضاف الشمراني: ” التقارير الطبية تؤكد إصابة اللاعب، كيف يهرب؟!، الفرج من اللاعبين القدوة، فما بالك وهو قادم على مشاركات قوية مع الهلال، ويريد أن يكون لاعبًا أساسيًا”.