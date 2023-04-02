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مضيفًا أن اللاعب سيسلم الخطاب لشخصية اعتبارية هلالية

الصرامي : سلمان الفرج سيتقدم بخطاب اعتزاله الأسبوع القادم

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
الصرامي : سلمان الفرج سيتقدم بخطاب اعتزاله الأسبوع القادم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي سعود الصرامي عن مفاجأة مُدوية تُفيد بأن اللاعب سلمان الفرج قائد نادي الهلال يفكر في اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال الصرامي في برنامج ” الديوانية” المذاع على قناة “الرياضية السعودية” : ” الفرج يفكر في الاعتزال، سيقدم خطاب اعتزاله لشخصية هلالية اعتبارية”.

وأضاف الصرامي: ” اللاعب يريد الاعتزال بسبب كثرة الإصابات ولكن تلك الشخصية الاعتبارية ستحاول إقناع اللاعب بالتراجع عن الاعتزال كون الفترة المقبلة ستكون مهمة لأزرق الرياض حيث يستعد لخوض نهائي دوري أبطال آسيا”.

وكان الهلال كشف يوم الاثنين الماضي، أن الفرج سيغيب عن مباريات الفريق لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، وذلك بعد إصابته في الحوض.

سلمان الفرج مهدد بالغياب عن نهائي أبطال آسيا

وأعلن النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت أن سلمان الفرج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته من 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني غيابه عن مواجهة النصر يوم 18 إبريل المقبل في دوري روشن، وإمكانية غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل ضد فريق أوراوا الياباني.

وكان الناقد الرياضي والإعلامي أحمد الشمراني دافع عن سلمان الفرج وذلك بعد الاتهامات التي وُجهت للاعب بأنه يتعمد الهرب من مباريات المنتخب السعودي.

وغاب الفرج عن مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام فنزويلا وبوليفيا بسبب الإصابة في منطقة الحوض.

سلمان الفرج - الهلال والفتح

الهروب من المباريات !

وتحدث أحمد الشمراني عن الفرج قائلًا: ” هو أحد اللاعبين المحترمين وأعتقد أن كثرة إصاباته تكمن في وجود خلل في تركيبة جسمه، ولا أعتقد أنه يتعمد الهروب”.

وأضاف الشمراني: ” التقارير الطبية تؤكد إصابة اللاعب، كيف يهرب؟!، الفرج من اللاعبين القدوة، فما بالك وهو قادم على مشاركات قوية مع الهلال، ويريد أن يكون لاعبًا أساسيًا”.

 

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