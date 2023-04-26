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لشهر أبريل 2023

الصندوق العقاري يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي سكني

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
الصندوق العقاري يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي سكني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أبريل 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وبيَن الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

دعم مستفيدي سكني

وأشاد ابن ماضي بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية، موضحاً أن أكثر 50% من إجمالي المستفيدين ممن أكملوا 3 سنوات أو 12 شهراً من توقيع عقودهم التمويلية تمكنوا من تحديث مراحل البناء عبر الموقع الإلكتروني للصندوق عقب إطلاق الخدمة، مُنوهاً بأهمية تحديث مراحل البناء الذاتي لضمان دعم الصندوق لمستفيدي المنتج واستمرار الدعم السكني لهم .

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم أكثر من 43 خدمة من خدمات برامج الدعم السكني، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في كافة فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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