الصين: أمريكا تمارس البلطجة التكنولوجية

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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكيه تجبر حلفاءها على الاشتراك في تقويض الصين.
وفقًا لماو نينغ، فإن الولايات المتحدة، لا تتردد في إجبار حلفائها على التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الصين من أجل الحفاظ على هيمنتها ومصالحها الذاتية.
وأشارت الناطقة في سياق حديثها إلى أن هذا ينتهك بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والقواعد الاقتصادية والتجارة الدولية، ويقوض استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، كما يضر بمصالح الشركات في جميع أنحاء العالم.
وقالت ماو نينغ: إن هذا مثال على البلطجة في مجال العلوم والتكنولوجيا والحماية التجارية، مؤكدة أن الصين تعارض ذلك.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية طلبت من كوريا الجنوبية حث صانعي الرقائق على عدم بيعها في السوق الصينية حيث تم حظر أنشطة شركة ميكرون الأمريكية هناك.