Icon

مشاهد لتدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل Icon مباراة النصر الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز Icon الألعاب النارية تحول فرحة العيد إلى حزن وقد تسبب الوفاة Icon صورة تكشف آثار اعتداء ساديو ماني على ساني في بايرن ميونخ Icon سقوط 3 قتلى حصيلة أولية لاشتباكات السودان Icon 77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon تشافي: برشلونة سيواجه فريقاً عدوانياً Icon سجدة وقبلة في لقطة مؤثرة للأسرى العائدين إلى الرياض Icon الخارجية: نأمل من جميع مواطنينا بالسودان سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة Icon الصين بكين ترفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب مخاوف تنتاب بكين

الصين بكين ترفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
الصين بكين ترفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت صحيفة Financial Times، برفض الصين زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى بكين، خشية أن ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي نتائج التحقيق في حادثة سقوط البالون الصيني.

ووفقا للصحيفة، أبلغت بكين واشنطن، بعدم استعدادها لتحديد موعد جديد للزيارة التي ألغاها بلينكن في فبراير الماضي، قبل اتضاح خطط الإدارة الأمريكية بشأن نتائج التحقيق.

مخاوف صينية

وأشارت الصحيفة في تقريرها اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى خشية المسؤولين الصينيين من نشرفالشر لتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب أدلة مادية خلال زيارة بلينكن إلى الصين.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ أثار هذه القضية خلال اجتماعه مع الأمريكيين في منتدى التنمية الصيني الذي عقد في بكين خلال مارس الماضي.

رد الفعل الأمريكي

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح يوم الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع، لويد أوستن، ونظيريهما الفلبينيين، بأنه سيتوجه لزيارة بكين عندما تصبح الظروف مواتية، مشيرًا إلى رغبة الإدارة الأمريكية بتعزيز قنوات الاتصال مع الصين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق