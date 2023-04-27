وتسعى عدة دول إلى إجلاء مواطنيها عن طريق البحر أو الجو أو البر. وتكثفت العمليات هذا الأسبوع مع بدء سريان وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة.

تدهور الوضع الأمني

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في بيان، الخميس، إن “تدهور الوضع الأمني في السودان مستمر”.

وأضاف “من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين” أرسلت البحرية الصينية، أمس الأربعاء، سفنًا لاستعادة وإجلاء الرعايا الصينيين من الدولة الإفريقية.

إجلاء الرعايا

وأعلنت بكين، الاثنين الماضي، أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها وقدرت عدد الصينيين الذين كانوا يعيشون في السودان قبل بدء المعارك بـ1500 شخص.

وتقول الصين إنها أكبر شريك تجاري للسودان وإن أكثر من 130 شركة صينية كانت توظف استثمارات وتعمل هناك في منتصف 2022.