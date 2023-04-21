الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية

أزاحت وثيقة مسربة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) النقاب عن أن الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يمكنه السيطرة على الأقمار الاصطناعية للعدو؛ ما يجعلها عديمة الفائدة في مهمات التواصل والمراقبة الاستخباراتية خلال أوقات الحروب، حسب ما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

تعطيل الأقمار

وجاء في الوثيقة السرية، التي وردت ضمن تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأخيرة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تطوير سلاح قادر على “تعطيل الأقمار الاصطناعية المعادية أو خطفها أو التحكم بها” هو “جزء أساسي من طموح الصين للسيطرة على المعلومات”، والذي تعده بكين “مجالًا لخوض الصراع” مع الغرب.

وصدرت الوثيقة، التي تحمل علامة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، العام الماضي، بحسب “فاينانشال تايمز”، التي أوضحت أنها (الوثيقة) تظهر للمرة الأولى في العلن بعدما وردت ضمن “تسريبات البنتاجون”.

وتسربت وثائق سرية أمريكية من البنتاجون، وقالت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية: إن المسؤول عنها هو أحد أفراد استخبارات الحرس الوطني ويدعى جاك تيشيرا، وهو قيد الاعتقال حاليًّا في انتظار محاكمته بتهم نقل وإفشاء معلومات سرية.

وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أن السلاح السيبراني الصيني الجديد قد يتفوق بشكل كبير على كل القدرات السيبرانية التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا، حيث شنت فرق الحروب الإلكترونية الروسية هجمات شرسة من دون ترك أثر كبير في ساحة المعركة.