Icon

خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم Icon إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم Icon الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية Icon أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة  Icon طفل يلفت الأنظار بتوزيعه الحلوى في الحرم المكي Icon عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة Icon 6 نصائح للأطفال المصابين بالسكري خلال العيد Icon رئاسة الحرمين تهنئ المصلين بعيد الفطر وتوزع عليهم الحلويات Icon رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم Icon خالد بن سلمان يستقبل قادة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضمن تسريبات البنتاجون

الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أزاحت وثيقة مسربة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) النقاب عن أن الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يمكنه السيطرة على الأقمار الاصطناعية للعدو؛ ما يجعلها عديمة الفائدة في مهمات التواصل والمراقبة الاستخباراتية خلال أوقات الحروب، حسب ما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

تعطيل الأقمار

وجاء في الوثيقة السرية، التي وردت ضمن تسريبات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأخيرة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تطوير سلاح قادر على “تعطيل الأقمار الاصطناعية المعادية أو خطفها أو التحكم بها” هو “جزء أساسي من طموح الصين للسيطرة على المعلومات”، والذي تعده بكين “مجالًا لخوض الصراع” مع الغرب.

وصدرت الوثيقة، التي تحمل علامة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، العام الماضي، بحسب “فاينانشال تايمز”، التي أوضحت أنها (الوثيقة) تظهر للمرة الأولى في العلن بعدما وردت ضمن “تسريبات البنتاجون”.

وتسربت وثائق سرية أمريكية من البنتاجون، وقالت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية: إن المسؤول عنها هو أحد أفراد استخبارات الحرس الوطني ويدعى جاك تيشيرا، وهو قيد الاعتقال حاليًّا في انتظار محاكمته بتهم نقل وإفشاء معلومات سرية.

وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أن السلاح السيبراني الصيني الجديد قد يتفوق بشكل كبير على كل القدرات السيبرانية التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا، حيث شنت فرق الحروب الإلكترونية الروسية هجمات شرسة من دون ترك أثر كبير في ساحة المعركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
غرائب

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط...

غرائب
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان...

الرياضة
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام
السعودية اليوم

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة...

السعودية اليوم
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
سبب تقلصات ما بعد الإفطار
صحة وطب‎

سبب تقلصات ما بعد الإفطار

صحة وطب‎
عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
حصاد اليوم

عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو

حصاد اليوم
وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية
السعودية اليوم

وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات...

السعودية اليوم