الصين تطوق تايوان بالكامل في آخر تدريباتها

أعلن التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم السبت، أن بكين أجرت تطويقًا كاملًا على مضيق جزيرة تايوان في تدريباتها الأخيرة وذلك في إطار مناورات بدأتها صباحًا وأطلقت عليها اسم السيف الحاد المتحد.

وأوردت شبكة CCTV أن التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان.

تدريبات تستمر 3 أيام

وبدأت الصين السبت تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة تحذير صارمة موجهة لـالقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، وتأتي عقب عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من الولايات المتحدة حيث التقت مسؤولين.

ورصدت تايوان 42 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان صباح اليوم السبت.

رد تايوان

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفة في بيان أن الصين استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وصرحت رئيسة تايوان تساي إينغ وين السبت إن الجزيرة تواجه توسعًا استبداديًا مستمراً، مضيفة: واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة، مؤكدة أن تايوان ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديموقراطية.