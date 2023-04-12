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بكين تخطط لحظر الطيران فوق الجزيرة

الصين: تطويق تايوان رسالة تحذير جدية

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
الصين: تطويق تايوان رسالة تحذير جدية
المواطن - فريق التحرير

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شددت الصين، الأربعاء، على أن تدريباتها الجوية والبحرية، التي شكلت محاكاة لحصار تايوان، كانت تهدف لإرسال تحذير جدي للسياسيين المحليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وحلفائهم الأجانب.

تدريبات جوية

كانت التدريبات الجوية والبحرية واسعة النطاق، والتي استمرت 3 أيام تحت اسم “السيف المتحد” وانتهت الاثنين الماضي، ردًا على اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي خلال مرورها عبر الولايات المتحدة.

وحذرت الصين من خطورة هذا الاجتماع، وعواقبه في حال انعقاده.

الدفاع عن السيادة

وقالت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، خلال مؤتمر صحفي نصف شهري: “جيش التحرير الشعبي نظم مؤخرًا سلسلة إجراءات مضادة في مضيق تايوان والمياه المحيطة، وهو تحذير جدي بسبب تواطؤ واستفزاز القوى الانفصالية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية”.

وأضافت: “هذا إجراء ضروري للدفاع عن سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا”.

حظر الطيران

وفي سياق متصل، ذكرت 4 مصادر أن الصين تخطط لفرض منطقة حظر طيران شمال تايوان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.

وقال المسؤولون وهم من خارج الصين، وتحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، إن الحظر سيعطل منطقة معلومات الطيران الشمالية في تايوان مضيفين أنه لم يتضح سبب فرض الحظر.

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