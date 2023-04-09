الصين تواصل تطويق تايوان عسكريًا لليوم الثاني

واصلت الصين مناوراتها بالقرب من جزيرة تايوان، لليوم الثاني على التوالي، فيما عادت رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة، أثارت غضب بكين.

تدريبات عسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان وأرسلت عدة طائرات مرة أخرى، اليوم.

وأضافت، في بيان، أنها رصدت 9 سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من المناورات، مشددة على أنها تراقب الأنشطة الصاروخية للصين، وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة. في المقابل، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى محاكاة لضربات ضد أهداف رئيسية في تايوان .

71 طائرة و9 سفن

وكانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت في وقت سابق أنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية و9 سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.

الموقف الأمريكي

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تراقب تلك المناورات الصينية عن كثب، وأنها تشعر بالارتياح والثقة لامتلاكها ما يكفي من موارد وقدرات على الصعيد الإقليمي لضمان السلام والاستقرار، بحسب ما نقل المعهد الأمريكي في تايوان.

وقال المتحدث باسم المعهد الذي يقوم بعمل السفارة في تايوان، إنه نظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية، نحن نراقب تصرفات بكين عن كثب، وفقًا لـ رويترز.

تدريبات عسكرية

وبدأت الصين، تدريبات عسكرية، أمس السبت، على مدى ثلاثة أيام حول تايوان، في إطار سيناريو الاستعداد القتالي لتطويق الجزيرة، بعد يوم من عودة تساي إينغ وين من زيارتها إلى أمريكا.

يشار إلى أن واشنطن كانت قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 من أجل إقامة علاقات مع بكين، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، ما يغيظ السلطات الصينية التي أكدت أكثر من مرة أنها عازمة على ضم الجزيرة إلى البر الصيني، وبالقوة إن لزم الأمر.