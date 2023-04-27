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الطائي لا يعرف الفوز على أبها

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
الطائي لا يعرف الفوز على أبها
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي للظهور بشكل مميز خلال مواجهة أبها اليوم، وحصد الثلاث نقاط؛ للتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بالجولة الـ24

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد أبها عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

الطائي ضد أبها

وتُعد مباراة الطائي ضد أبها اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح فارس الشمال في تحقيق أي نتيجة إيجابية، حيث خسر الـ3 مواجهات السابقة، ويطمح لتحقيق فوزه الأول اليوم.

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هو الوحيد في دوري روشن السعودي بلا أهداف من ركلات الجزاء، فيما يُعد فارس الشمال ضمن قائمة الفرق التي لم تنجح في هز الشباك من الركلات الحرة.

أبها والطائي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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