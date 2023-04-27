الطائي لا يعرف الفوز على أبها

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي للظهور بشكل مميز خلال مواجهة أبها اليوم، وحصد الثلاث نقاط؛ للتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد أبها عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.
وتُعد مباراة الطائي ضد أبها اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح فارس الشمال في تحقيق أي نتيجة إيجابية، حيث خسر الـ3 مواجهات السابقة، ويطمح لتحقيق فوزه الأول اليوم.
ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هو الوحيد في دوري روشن السعودي بلا أهداف من ركلات الجزاء، فيما يُعد فارس الشمال ضمن قائمة الفرق التي لم تنجح في هز الشباك من الركلات الحرة.