الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

يتطلع فريقا الطائي والرائد، للظهور بشكل مميز خلال مواجهتهما اليوم في دوري روشن السعودي، وتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الطائي والرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي والرائد عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد صاحب المركز التاسع.

إحصائية سلبية للفريقين

ويملك الطائي والرائد إحصائية سلبية في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إنهما أكثر فريقين تعرضا للخسارة في المباريات التي افتتحا خلالها التسجيل، وفقد كل منهما نقاط 4 مباريات.

وتُعد مباراة الطائي ضد الرائد اليوم هي الرابعة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مواجهاتهما بالتكافؤ الشديد، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرة، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.