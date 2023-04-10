الطائي يتفوق على الهلال بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الطائي ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الشمال بهدفين دون رد.

تأخر الهلال ضد الطائي

وبدأت مباراة الهلال ضد الطائي المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع من الفريقين، وتألق براغا وتصدى لفرصة خطيرة من صالح الشهري عند الدقيقة 12.

ورد أمير سعيود بهجمة مرتدة سريعة، وانفرد بالمرمى، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة 20، قبل أن ينجح مبينزا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية بعد انفراده بالمرمى.

واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن ينجح أمير سعيود في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، بعدما انفرد بالمرمى، وانتفض الزعيم بحثًا عن تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال ضد الطائي.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.