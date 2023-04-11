الطائي يُعطل الهلال بتعادل إيجابي

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الطائي ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
وبدأت مباراة الهلال ضد الطائي التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع من الفريقين، وتألق براغا وتصدى لفرصة خطيرة من صالح الشهري عند الدقيقة 12.
ورد أمير سعيود بهجمة مرتدة سريعة، وانفرد بالمرمى، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة 20، قبل أن ينجح مبينزا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية بعد انفراده بالمرمى.
واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن ينجح أمير سعيود في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، بعدما انفرد بالمرمى، وانتفض الزعيم بحثًا عن تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال ضد الطائي.
ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، ونجح صالح الشهري في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 57، واستمرت المحاولات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، واحتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 65 قبل أن يلغيها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
وتمكن ميشيل ديلغادو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 72، وواصل لاعبو الأزرق الضغط أملًا في هز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الهلال ضد الطائي بالتعادل بنتيجة 2/ 2.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 28 نقطة في المركز الثامن.