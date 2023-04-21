الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

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أكدت وزارة الطاقة، أنها تتابع على مدار الساعة، مخزونات الوقود في المطارات والمحطات لضمان أمن عمليات الإمداد للرحلات الجوية والبرية وموثوقيتها، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.
وذكرت وزارة الطاقة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ما زالت تتابع كل تفاصيل عمليات الإمداد عن كثب، وذلك استعدادًا لموسم الحج.