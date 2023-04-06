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ما زال يتوارثها الأجيال حتى الآن

الطعمة تعكس قوة التواصل والتراحم بين أهالي الشمالية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الطعمة تعكس قوة التواصل والتراحم بين أهالي الشمالية
المواطن - واس

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تُعد “الطعمة” من أجمل صور التكافل الاجتماعي، بين الأسر الشمالية، وهي من أبرز العادات والتقاليد التي يتميز بها أهالي منطقة الحدود الشمالية في شهر رمضان المبارك، منذ زمن بعيد ومازال يتوارثها الأجيال حتى وقتنا الحالي، والطعمة هي تبادل أطباق المأكولات بين الجيران، مما أعدته ربات البيوت، وذلك قبل أذان المغرب طوال أيام الشهر.

روح التواصل

كما تعدّ “الطعمة” بمثابة عادة تعكس روح التواصل والتراحم والمحبة بين الأهالي في تقديم أفضل ما لديهم بشكل يُسهم في تعزيز العلاقات بينهم، وتتنوع الأطباق المقدمة لتشمل العديد من الأصناف التي تعدها نساء المنطقة.

حاضرة في المجتمع

وقالت “أم هلال ” إحدى معاصرات الماضي القديم إن “الطعمة” تمثل روح المودة والرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع آنذاك، وتتضمن “الطعمة” في الماضي اللحم والأرز، وخبز المطحن، والجريش، والمنسف، والقرصان، والمرقوق، والعصيدة، والمليحية، والخميعة، والفتيتة، والمحموسة، أما في وقتنا الحاضر فقد زادت أصناف الأطعمة وتنوعت، وهذا ينعكس على أصناف “الطعمة” التي يتبادلونها الجيران والأقارب.

وأشار المواطن سعود هليل إلى أن تبادل الأطباق في رمضان من أجمل العادات التي تحكم المجتمع في نظام التكافل والعون، و”الطعمة “تلك الهدية البسيطة المتوفرة في البيت، وتهدى للجار والأخ والقريب، والغني والفقير، وعابر السبيل أحياناً، لتكون دلالة على الألفة والمحبة، مشيرًا إلى أنه على الرغم مرور الزمن والتغيرات إلا أن الطعمة ما تزال حاضرة في المجتمع ولم يزل أثرها، وقد يرى فيها كثيرون أنها أصبحت أحياناً تأخذ طابعاً موسميًا.

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