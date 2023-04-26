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أكبر عملية إجلاء نفذتها سفينة أمانة

العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان
المواطن - فريق التحرير

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أكدت العائلات العائدة من السودان على متن سفينة أمانة السعودية لميناء جدة، أنها عاشت لحظات رعب حقيقية في الخرطوم قبل أن يتم إجلاؤهم.

لحظات رعب

وقالت مواطنة موريتانية عقب وصولها لميناء جدة، “عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان، قبل أن يتم نقلنا برًا من الخرطوم لميناء بورتسودان”.

وأضافت: لم أتوقع أن أعيش هذه الأجواء وكانت الجثث ملقاة على الأرض، وتابعت: “تلقينا ترحيباً وكرماً غير عاديين على متن السفينة السعودية”.

أكبر عملية إجلاء

وصلت صباح الأربعاء إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، سفينة “أمانة” السعودية قادمة من بورتسودان، وعلى متنها 1673 شخصاً من 58 جنسية، في أكبر عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.

وتعد هذه السفينة الثالثة من نوعها، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية دفعتان لرعايا الدول تم إجلاؤهم من السودان.

نقل الرعايا الأجانب

ونقلت سفينة الإجلاء 46 أمريكيًا و40 بريطانيًا و11 ألمانيًا و4 فرنسيين و13 سعوديًا، وكذلك 560 إندونيسيًا و239 يمنيًا و198 سودانياً و26 تركيًا.

ووصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.

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