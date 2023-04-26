لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم تفاصيل مثيرة لهروب سجناء كوبر السوداني مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة استمرار أمطار عسير حتى الـ 10 مساءً طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر تحايا وتصفيق للقوات السعودية من ركاب أكبر عملية إجلاء من السودان العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة
أكدت العائلات العائدة من السودان على متن سفينة أمانة السعودية لميناء جدة، أنها عاشت لحظات رعب حقيقية في الخرطوم قبل أن يتم إجلاؤهم.
فيديو | في أكبر عملية لنقل رعايا الدول من السودان..
وصول سفينة إجلاء الرعايا من السودان بحماية سعودية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/7GGciFGuUG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023
وقالت مواطنة موريتانية عقب وصولها لميناء جدة، “عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان، قبل أن يتم نقلنا برًا من الخرطوم لميناء بورتسودان”.
وأضافت: لم أتوقع أن أعيش هذه الأجواء وكانت الجثث ملقاة على الأرض، وتابعت: “تلقينا ترحيباً وكرماً غير عاديين على متن السفينة السعودية”.
وصلت صباح الأربعاء إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، سفينة “أمانة” السعودية قادمة من بورتسودان، وعلى متنها 1673 شخصاً من 58 جنسية، في أكبر عملية إجلاء رعايا الدول من السودان.
وتعد هذه السفينة الثالثة من نوعها، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية دفعتان لرعايا الدول تم إجلاؤهم من السودان.
ونقلت سفينة الإجلاء 46 أمريكيًا و40 بريطانيًا و11 ألمانيًا و4 فرنسيين و13 سعوديًا، وكذلك 560 إندونيسيًا و239 يمنيًا و198 سودانياً و26 تركيًا.
ووصلت السفينة “أمانة” تحت حماية القوات البحرية السعودية وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.
"عشنا لحظات رعب حقيقية في #السودان".. "الحدث" تلتقي الواصلين إلى #جدة على متن سفينة " #أمانة" التي حملت أكبر عملية إجلاء#الحدث pic.twitter.com/vQCKRJNgpu
— ا لـحـدث (@AlHadath) April 26, 2023