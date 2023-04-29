العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي

أنهى أيقونة المحركات السعودية يزيد الراجحي مشاركته الأولى في رالي سونورا الجديد على منصة الوصافة، ثالث جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة “W2RC” لموسم 2023 والذي أقيم في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك على مدار ستة أيام في الفترة ما بين 28-22 أبريل.

وتمكن سائق الراليات العالمي يزيد بن محمد الراجحي من تقليص فارق النقاط في الترتيب العام لبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC والارتقاء إلى مركز الوصافة بعد الأداء المذهل الذي اتسم بالمنافسة الشرسة في رالي سونورا، ثالث جولات البطولة.

وأنهى العالمي الراجحي بصحبة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك رالي سونورا، بالمركز الثاني بتوقيت إجمالي قدره 10 ساعات و36 دقيقة و 17 ثانية على متن تويوتا هايلوكس المحضرة من فريق اوفردرايف.

وتألق أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي في جميع مراحل الرالي المكسيكي الجديد في روزنامة البطولة الذي تميز بصعوبته وبضيق مساره المشابه لمسارات رالي الأندلس ورالي كازاخستان بعد أن اعتمد الراجحي استراتيجية فريدة من نوعها على المسارات التقنية التي تزينت بنبات الصبار وبوفرة.

وفرض الراجحي سيطرته المطلقة على الأراضي المكسيكية، حيث سجل أسرع توقيت في التجارب التأهيلية في اليوم الأول، بعدها حافظ الراجحي على مواكبة إيقاع سرعته في المراحل الخمس التالية، حيث فاز بمرحلتين [الثالثة] التي تميزت بأطول مسار في جدول الرالي والمرحلة [الخامسة الأخيرة] وسجل ثاني أسرع توقيت في المرحلتين [الأولى والرابعة].

يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج

وللمرحلة الثانية قصة أخرى، فقد تعرضت سيارة بطلنا السعودي إلى عطل كامل في نظام المكابح بشكل مفاجئ بعد الانطلاق بـ 30 كيلومتراً، وخسر ما يقارب تسع دقائق، ولكن سرعان ما عوض يزيد الوقت الضائع في المرحلة الثالثة التي فاز فيها. وقطع الثنائي في الأيام الستة الماضية عبر المسارات الترابية والحصوية التي تطلبت المهارات الملاحية العالية بمسافة إجمالية تبلغ 2.091 كيلومتراً منها 1.249كيلومتراً مراحل خاصة خاضعة للسرعة.

وعبّر ممثل الوطن في المحافل الدولية، الراجحي عن فرحته في ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تحقيقه المركز الثاني على منصة التتويج في رالي سونورا ببطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC قائلاً: “أحمد الله وأشكره على إتمامه الرالي لنا بسلام ونجاح في المكسيك، حققنا المركز الثاني في رالي سونورا والمركز الثاني أيضاً في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة وأنا حقاً سعيدٌ بهذا الإنجاز، بالفعل تمكنا من تقليص فارق النقاط في الترتيب العام للسائقين”.

وأكمل البطل السعودي: “في الحقيقة كنا نأمل في الفوز بالمركز الأول ولكن تعطلت مكابح سيارتنا في المرحلة الثانية بشكل مفاجئ، عازمون على الفوز في الجولات القادمة ولن نستسلم حتى أن نبلغ غاياتنا وأهدافنا من هذه البطولة”.

وشكر البطل السعودي يزيد الراجحي شريكه الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم اللامحدود في جميع مشاركاته الدولية قائلاً: “أشكر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم المتواصل، فهم شركاء النجاح والإنجازات العالمية التي نصنعها معاً، كل الشكر والتقدير على مساندتهم الدائمة لنا”.

ومن جهته قال تيمو: “سعيد جداً بحصولنا على المركز الثاني، كان سباقاً صعباً وشاقاً ومليئاً بالخدع الملاحية. خضنا جميعاً تجربة جديدة على الأراضي المكسيكية وكسبنا معرفتها وتضاريسها الجميلة. كما كانت وتيرتنا هذا الأسبوع خيالية وحققنا نتائج رائعة. نقوم بعمل رائع معًا في ونتطلع إلى السباق القادم”.