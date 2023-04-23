العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

يتأهب البطل العالمي السعودي يزيد الراجحي للمشاركة في رالي سونورا المكسيكي، ثالث جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC وهي المرة الأولى التي تتجه فيها البطولة الى قارة أمريكا الشمالية لخوض نسختها الأولى في المكسيك بعد جولة رالي داكار وجولة أبو ظبي الذي فاز فيها الراجحي.

مغامرة يزيد الراجحي

وسيخوض يزيد مغامرة فريدة وعلى أراضٍ ومساراتٍ جديدة كليًا في الفترة ما بين 22 الى 28 من شهر أبريل الجاري في ولاية سونورا الواقعة شمال غرب المكسيك (ثاني أكبر ولاية في المكسيك) على متن سيارته الـ تويوتا هايلوكس المحضرة من فريق افردرايف.

رالي سونورا

والمعروف أن رالي سونورا ليس جديدًا في عالم الراليات الصحراوية لطالما كان طريقًا ممهدًا للعديد من السائقين والدراجين المتواجدين في أمريكا الشمالية منذ عام 2015 إلا أنها ستكون المرة الأولى لمعظم المشاركين في بطولة العالم مع عدم امتلاك “خبرة سابقة” لمنحهم الثقة ومعرفة تضاريس الأرض.

ويتكون رالي سونورا الذي سينطلق من مدينة إرموسيو من خمس مراحل تتقدمها مرحلة تأهيلية بمسافة 10 كيلومترات بعدها ينتقل الرالي إلى غرب الولاية ثم نحو الشمال بامتداد الخط الساحلي باتجاه مدينة سان لويس حيث سينتهي الرالي.

وتتميز مسارات الرالي بقساوتها وبصعوبة ملاحتها حيث تمتلك تضاريسًا مماثلة لرالي كالمسارات الحصوية والرملية المفتوحة والكثبان العالية ولكن بنسبة قليلة.

سفير رياضة المحركات السعودية

وبعد جولتين من البطولة، يواصل سفير رياضة المحركات السعودية، الراجحي الذي فاز بالجولة الأخيرة في أبو ظبي في جمع النقاط المهمة لكي يتمكن من الصعود الى المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين، فهو يحل الآن في المركز الرابع بفارق نقطة وحيده عن أقرب منافسيه، سائق فريق فورد، التشيكي مارتن بروكوب.

وسيستعين البطل العالمي، يزيد الراجحي الذي يعتبر السعودي الوحيد المشارك برالي سونورا بخدمات ملاحه الألماني تيمو غوتشالك بعد أن حققا الفوز معًا في جولة أبو ظبي الأخيرة.

جدير بالذكر أن تيمو واكب مسيرة البطل يزيد الراجحي في الراليات الصحراوية منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2019.

استعدادت مبكرة

وأعرب البطل السعودي، يزيد الراجحي عن استعداده للجولة الثالثة قائلًا: “مستعدون لخوض رالي سونورا، ستكون هذه التجربة جديدة علينا جميعًا كفريق، مسار جديد، وتضاريس جديدة وصعبة في الريف المكسيكي علينا تجميع أكبر عدد من النقاط للوصول للمراكز المتقدمة. كما أجرينا التجارب التي تسبق السباق ونحن نشعر بالثقة ومعنوياتنا عالية”

وتابع : ” كانت الجولة الأولى بالنسبة لنا شاقة ولم نتفوق في رالي داكار هذا العام، ولكن وفقنا الله في الجولة الثانية وفزنا بلقب رالي ابوظبي وبحمد الله أصبحت السعودي الأول الذي يفوز بالفئة الأعلى للسيارات. فخور كوني أمثل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية. معنويتنا عالية جدًا ومتحمسون للغاية لهذه الجولة، ونطمح في الفوز بالرالي المكسيكي.

ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

من جانبه، أعرب مساعد يزيد الألماني تيمو عن استعداده للرالي قائلًا: “انه رالي مهم لنا وسنفعل ما بوسعنا لتحقيق نتائج رائعة من أجل نقاط البطولة. أنه لشعور رائع، قمنا بالتجارب على السيارة يوم أمس ونحن سعداء بالأداء الرائع”

وأضاف: “معظمنا جديدون هنا، ولا أحد يعرف نوعية التضاريس التي تنتظرنا، نتمنى أن يكون الحظ بجانبنا في المكسيك وأن يجرى السباق في أتم حال من دون أي مشاكل”.

معلومات عن رالي سونورا