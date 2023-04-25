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العالم على موعد مع خسوف شبه كلي للقمر

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
العالم على موعد مع خسوف شبه كلي للقمر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان روسيا وعدة مناطق في العالم سيشهدون خسوفًا للقمر في الأسبوع الأول من مايو المقبل.

خسوف شبه كلي

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز ، أنه في يوم الجمعة 5 مايو 2023 سيشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية خسوفًا شبه كلّي للقمر”.

وأضاف البيان “سيستمر الخسوف 4 ساعات و17 دقيقة، وفي تمام الساعة 20:23 بتوقيت موسكو من اليوم المذكور سيختفي القمر بمعظمه تقريبًا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجرة في حال كون الطقس صافيًا”.

مناطق الخسوف

وبالإضافة إلى سكان روسيا سيتمكن سكان القارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا، وأستراليا، وإفريقيا، ومناطق المحيطين الأطلسي والهندي من مشاهدة ظاهرة خسوف القمر في الخامس من مايو القادم.

وتبعًا للبيان فإن سكان العاصمة الروسية موسكو سيكون صعبًا عليهم بعض الشيء مراقبة لحظة الخسوف الأقصى في ذلك اليوم كون قرص القمر سيظهر منخفضًا فوق الأفق الجنوبي الشرقي بعد الساعة 20:00 بتوقيت موسكو وقد تحجبه المباني أو الأشجار، لذا يفضل أن تتم مراقبة الظاهرة من الأماكن المرتفعة أو المكشوفة.

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