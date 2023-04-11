العثور على التمساح الوحش بعدما أفزع سكان فلوريدا

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بذلت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، جهودًا مضنية، عدة أشهر، من أجل العثور على التمساح الوحش Croczilla أخيرًا، والذي يبلغ طوله 14 قدمًا وهو يظهر أسنانه الضخمة اللامعة في مستنقع في متنزه إيفرغليدز الوطني في فلوريدا.
وظهر الزاحف وتمكنت مصورة الحياة البرية كلارا، التي كانت تبحث عنه، من التقاط صور مرعبة للوحش الذي يبلغ وزنه 2000 رطل بالقرب، وهو يفتح فمه على مصراعيه ويظهر أسنانه الحادة.
أصيبت بالذهول عندما شاهدته وقالت: “على الرغم من أن التماسيح موطنها أمريكا، فإن هذا التمساح الذي يبلغ طوله 14 قدمًا هو الأكبر الذي يتم العثور عليه في البرية.
يمكن أن تندفع التماسيح لمسافة تصل إلى ستة أقدام من وضع الراحة، لذلك يحث الخبراء الأشخاص على البقاء على بعد 20 قدمًا على الأقل منها.
تم تسمية أكبر تمساح بالمياه المالحة Lolong ، بطول 20 قدمًا و3 بوصات، وموطنه الأصلي الفلبين. وفي عام 2011، تم القبض على Lolong وبعد عامين من القبض عليه، توفي بسبب الإجهاد، حسبما ذكرت صحيفة “Science Times”.