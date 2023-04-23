العثور على براميل من الذهب في مزرعة زعيم داعش السابق عروض حية وألعاب للأطفال والعوائل في جدة آرت بروميناد العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان
كشفت قوات قسد والقوات الأمريكية عن نتائج مداهمة مزرعة تابعة لزعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي في الرقة.
وبحسب المعلومات المعلنة فقد تم العثور على براميل بها كميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بحوالي مليون دولار، في إحدى مزارع أبو بكر البغدادي.
كما تم العثور على أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم الإرهابي للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة، ضمن مناطق سيطرة قسد في الشمال السوري.
يشار إلى أن تنظيم داعش كان سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن يهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي عام 2017، وتشن القوات الأمريكية والروسية بالتعاون مع القوات السورية هجمات متكررة على أوكار داعش في سوريا.
وفي وقت سابق أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم داعش المدعو عبدالهادي محمود الحاج إثر استهدافه بغارة بطائرة هليكوبتر أمريكية في شمال سوريا.