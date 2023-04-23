العثور على براميل من الذهب في مزرعة زعيم داعش السابق

يشار إلى أن تنظيم داعش كان سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن يهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي عام 2017، وتشن القوات الأمريكية والروسية بالتعاون مع القوات السورية هجمات متكررة على أوكار داعش في سوريا.

وفي وقت سابق أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم داعش المدعو عبدالهادي محمود الحاج إثر استهدافه بغارة بطائرة هليكوبتر أمريكية في شمال سوريا.