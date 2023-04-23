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وأموال تقدر بحوالي مليون دولار

العثور على براميل من الذهب في مزرعة زعيم داعش السابق

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
العثور على براميل من الذهب في مزرعة زعيم داعش السابق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت قوات قسد والقوات الأمريكية عن نتائج مداهمة مزرعة تابعة لزعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي في الرقة.

وبحسب المعلومات المعلنة فقد تم العثور على براميل بها كميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بحوالي مليون دولار، في إحدى مزارع أبو بكر البغدادي.

كما تم العثور على أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم الإرهابي للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة، ضمن مناطق سيطرة قسد في الشمال السوري.

القضاء على داعش

يشار إلى أن تنظيم داعش كان سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن يهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي عام 2017، وتشن القوات الأمريكية والروسية بالتعاون مع القوات السورية هجمات متكررة على أوكار داعش في سوريا.

وفي وقت سابق أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم داعش المدعو عبدالهادي محمود الحاج إثر استهدافه بغارة بطائرة هليكوبتر أمريكية في شمال سوريا.

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