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الشرطة الأمريكية تعثر على والدته مقتولة

العثور على بقايا طفل مفقود في فم تمساح

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
العثور على بقايا طفل مفقود في فم تمساح
المواطن - فريق التحرير

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عثرت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، على بقايا طفل يبلغ من العمر عامين، في فم تمساح، فُقد عقب مقتل والدته في شقتها.

تفاصيل مروعة

وأفادت شرطة مدينة سانت بيترسبرغ في ولاية فلوريدا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه عقب العثور على والدة الطفل البالغة من العمر 20 عامًا مقتولة، الخميس الماضي، تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عن طفلها المفقود، بمساعدة عدد من الوكالات المحلية والفيدرالية، وفي ليلة الجمعة، تم رصد تمساح مع شيء عالق في فمه.

وتمكنت طواقم الشرطة من العثور على الحيوان وقتله، وعثروا داخل فمه على بقايا الطفل، تايلين موسلي، البالغ من العمر عامين، موضحة أن معهد الطب الشرعي سيعمل على تحديد سبب وفاته.

اتهامات للأب

وأفاد بيان الشرطة، بأنه تم توجيه تهم تتعلق بوفاة الطفل ووالدته ضد توماس موسلي، والد الطفل المتوفى.

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