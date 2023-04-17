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الاكتشاف الأول من نوعه بالعالم

العثور على جوهرة عمرها 800 مليون عام بالهند

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
العثور على جوهرة عمرها 800 مليون عام بالهند
المواطن - فريق التحرير

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عثرت شركة سورات الهندية، على ماسة فريدة من نوعها داخل ماسة أخرى، تعد واحدة من أندر الأحجار في التاريخ.

800 مليون عام

وأضاف الخبراء أن الجوهرة التي يبلغ عمرها 800 مليون عام، لا تقدر بثمن، وهو الاكتشاف الوحيد من هذا النوع في العالم.

وتشبه الماسة دمية ماتريوشكا التقليدية، لوجود ماسة داخل الأخرى، بأبعاد تقديرية 1.9× 2.1 ×0.6 ملم، وهي تدور داخل الجوهرة الأكبر.

القلب النابض

وأطلقت في دي جلوبال شركة لتصنيع الماس ومقرها في الهند على القطعة كلها التي يبلغ وزنها 0.329 قيراط اسم القلب النابض، التي تتكون من قطعة من الماس مع قطعة أصغر تتحرك داخلها بحرية، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وتابع مجلس ترويج تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الذي أنشأته الحكومة الهندية: أن القلب النابض ينضم إلى مجموعة صغيرة من الماس الطبيعي المماثل مثل ماسة ماتريوشكا من سيبيريا، الذي سجل لأول مرة في 2019.

العينة الطبيعية

وأردفت ساماثنا سيبلي: معلمة التقنية في مجموعة دي بير إيغنايت: لم أرَ أي شيء مثل القلب النابض خلال الـ30 عامًا الماضية في قطاع الماس.

واختتمت سيبلي: يمكننا باستخدام خبرة مجموعة دي بيرز، إلقاء الضوء على تشكيل وهيكل هذه العينة الطبيعية، ومشاركة هذه الأفكار مع مجتمع أوسع من المتخصصين في الماس.

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