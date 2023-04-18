العثور على مفقود محمية الطبيق بصحة جيدة

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، عن العثور على مفقود محمية الطبيق في منطقة تبوك، والذي فقد منذ يوم السبت الماضي، حيث خرج للبحث عن إبله.

وأوضحت جمعية عون عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها تلقت من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود الطبيق، وهو بصحة جيدة، مقدمة كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في عملية البحث.

وفي وقت سابق، تلقت جمعية عون بلاغًا عن مفقود منذ يوم السبت الماضي، في مركز (فجر) التابع لمنطقة تبوك، خرج قاصدًا إبله بالقرب من محمية الطبيق.