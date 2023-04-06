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يجري العمل على تفكيكها

العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
العثور على منصات صواريخ معدة للإطلاق من لبنان
المواطن - فريق التحرير

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عثرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة، حيث يجري العمل على تفكيكها.

ونشر الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورًا للمنصات التي عثر عليها.

من جهتها، وصفت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الوضع بأنه “خطير للغاية”، وحضّت الجانبين على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد.

34 قذيفة

تزامنًا مع إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين باتجاه إسرائيل، أعلنت السلطات الإسرائيلية رصدها إطلاق 34 صاروخاً على الأقل من لبنان باتّجاه أراضيها، حيث اعترضت دفاعاتها 25 منها بينما سقطت خمسة صواريخ على الأقلّ في مناطق مأهولة، ما أسفر عن سقوط جريح وأضرار ماديّة.

فيما لم تعلن حتى الآن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ويعد هذا العدد الأكبر من الصواريخ التي تمّ إطلاقها باتجاه إسرائيل منذ العام 2006.

 

 

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